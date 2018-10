ATP-Turnier : Struff in Basel weiter - nächster Gegner Federer

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat die erste Runde beim ATP-Turnier in Basel überstanden und trifft im Achtelfinale auf Lokalmatador Roger Federer.

von dpa

23. Oktober 2018, 21:28 Uhr

Der deutsche Davis-Cup-Spieler schlug John Millman am Dienstag 7:6 (7:3), 6:2 und verhinderte damit ein mögliches Aufeinandertreffen des Australiers mit dem Schweizer Topstar, den Millman zuletzt bei den US Open überraschend ausgeschaltet hatte. Federer quälte sich nach anfangs klarer Führung mit 6:2, 4:6, 6:4 gegen den Serben Filip Krajokovic in die zweite Runde und trifft am Donnerstag auf Struff.

Auch Peter Gojowczyk erreichte das Achtelfinale. Der Münchner besiegte den stark aufschlagenden Nicolas Jarry 1:6, 7:5, 6:3 und revanchierte sich für das jüngste Erstrunden-Aus gegen den Chilenen bei den US Open.

Maximilian Marterer konnte zuvor die Serie seiner Erstrunden- Niederlagen nicht stoppen. Der French-Open-Achtelfinalist verlor 3:6, 5:7 gegen den an Nummer sieben gesetzten Russen Daniil Medwedew. Damit scheiterte der 23-jährige Nürnberger zum siebten Mal nacheinander bereits in einem Auftaktmatch.

Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger Alexander Zverev startet erst am Mittwoch. Die Hallenveranstaltung ist insgesamt mit gut 2,4 Millionen Euro dotiert.