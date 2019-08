ATP-Turnier : Struff gewinnt Auftaktmatch in Cincinnati

Tennisspieler Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier im US-amerikanischen Cincinnati die zweite Runde erreicht. Der 29-jährige Warsteiner gewann sein Erstrunden-Match gegen den kroatischen Routinier Ivo Karlovic in zwei Sätzen 7:5, 7:6 (7:4).

von dpa

13. August 2019, 07:28 Uhr

In der nächsten Runde trifft der Weltranglisten-36. auf den an Nummer fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Dieser hatte beim mit gut 6,7 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier ein Freilos in Runde eins.