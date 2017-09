Ohne Satzverlust : Spanier Carreno Busta erstmals im US-Open-Halbfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Jason Decrow 1 von 1

Einem Kumpel von Rafael Nadal fehlt nur noch ein Sieg zu seiner Final-Premiere bei einem Grand-Slam-Tennisturnier. Außenseiter Pablo Carreno Busta zog bei den US Open mit einem 6:4, 6:4, 6:2 gegen den Argentinier Diego Schwartzman erstmals ins Halbfinale ein.

Dank Überraschungen im Turnierverlauf und dem Fehlen von Top-Spielern wie den früheren Branchenanführern Novak Djokovic und Andy Murray trifft der Weltranglisten-19. in der Vorschlussrunde auf Sam Querrey aus den USA oder den Südafrikaner Kevin Anderson.

«Das ist unglaublich. Das ist etwas, wovon ich geträumt habe», sagte Carreno Busta nach seinem 1:58 Stunden langen Viertelfinal-Auftritt. Es wäre fantastisch, dem Weltranglisten-Ersten Nadal im Endspiel gegenüberzustehen, sagte er.

Sein prominenter Landsmann will am Mittwoch gegen den 18-jährigen Russen Andrej Rubljow nachziehen. Australian-Open- und Wimbledonsieger Roger Federer spielt in der Nacht zum Donnerstag gegen den Argentinier Juan Martin del Potro um den Halbfinaleinzug. In der unteren Hälfte sind nur Außenseiter übrig geblieben, einer von ihnen wird am Sonntag sein erstes Grand-Slam-Endspiel bestreiten. Von der Ranglistenposition her steht Carreno Busta am besten da.

In der Partie gegen den mit 1,70 Meter kleinsten US-Open-Viertelfinalisten seit 23 Jahren diskutierte Carreno Busta zwar mehrfach mit dem Schiedsrichter. Er spielte aber aggressiv und erwies sich als der effizientere der beiden Viertelfinalisten. Im zweiten Satz befreite sich der 26-Jährige aus einer heiklen Situation, als er mit 3:5 in Rückstand zu geraten drohte. Letztendlich blieb der French-Open-Viertelfinalist aber auch in seinem fünften Auftritt in Flushing Meadows ohne Satzverlust.

Vor der Begegnung mit dem an Position 29 gesetzten Schwartzman hatte Carreno Busta das bislang einmalige Glück, sich in den ersten vier Runden des Grand-Slam-Turniers jeweils gegen Qualifikanten durchsetzen zu müssen. In seinem erfolgreichsten Tennis-Jahr profitiert er auch von Trainingseinheiten mit dem 15-maligen Grand-Slam-Turniersieger Nadal, wie Carreno Busta erklärte: «Wenn du das Glück hast, mit ihm sehr gut befreundet zu sein, lernt man sehr viel. Er ist sehr wichtig für mich.»

US-Open-Zeitplan

Tableau Qualifikation Herren

Tableau Qualifikation Damen

US-Open-Profil Angelique Kerber

Tableau Hauptfeld Damen

US-Open-Turnierplan

Weltrangliste Damen

Weltrangliste Herren

Tableau Hauptfeld Herren

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 20:48 Uhr