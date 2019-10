Tennis-WTA-Turnier : Siegemund in Linz nach Kraftakt im Achtelfinale

Laura Siegemund hat beim Tennis-Turnier in Linz nach einem Kraftakt das Achtelfinale erreicht. Die Fed-Cup-Spielerin rang am Dienstag in ihrem Auftaktmatch die Französin Fiona Ferro mit 6:2, 5:7, 7:5 nieder.

08. Oktober 2019, 16:16 Uhr

Siegemund hatte bereits im zweiten Satz beim Stand von 5:4 drei Matchbälle, gab den Durchgang aber doch noch ab. Im dritten Abschnitt wehrte sie dann zwei Matchbälle der Französin ab, ehe sie nach fast genau drei Stunden den Sieg perfekt machte.

Im Achtelfinale steht auch die Amerikanerin Coco Gauff. Die 15-Jährige setzte sich gegen Stefanie Vögele aus der Schweiz mit 6:3, 7:6 (7:3) durch. Die große amerikanische Tennis-Hoffnung war eigentlich in der Qualifikation an der Deutschen Tamara Korpatsch gescheitert, rückte dann aber als sogennannter Lucky Loser ins Hauptfeld nach und nutzte ihre Chance.