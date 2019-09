Tennis-WTA-Turnier : Petkovic in Guangzhou im Achtelfinale ausgeschieden

Andrea Petkovic ist beim Tennisturnier im chinesischen Guangzhou im Achtelfinale gescheitert.

Avatar_shz von dpa

18. September 2019, 15:41 Uhr

Die 32 Jahre alte Darmstädterin verlor am Mittwoch ihr Match gegen die an Nummer vier gesetzte Chinesin Shuai Zhang nach 1:42 Stunden 5:7, 4:6. Im vergangenen Jahr hatte Petkovic in Guangzhou das Halbfinale des mit 500.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers erreicht.