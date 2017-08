Zaja als erste Deutsche raus : Mitfavoritin Muguruza bei US Open problemlos weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Scott Stuart 1 von 1

Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft die Spanierin auf Duan Ying-Ying aus China oder die amerikanische Qualifikantin Claire Liu. Muguruza ist eine von acht Spielerinnen, die die Chance haben, nach den US Open auf Platz eins der Weltrangliste zu stehen.

Anna Zaja ist bei ihrem Grand-Slam-Debüt als erste deutsche Tennisspielerin in New York ausgeschieden. Nach erfolgreich gemeisterter Qualifikation verlor die 26-Jährige aus Sigmaringen 2:6, 3:6 gegen Jekaterina Alexandrowa aus Russland. In der Weltrangliste steht Zaja lediglich auf Platz 236, ihre Gegnerin wird an Nummer 79 geführt. Insgesamt stehen 17 deutsche Tennisprofis im Hauptfeld des vierten und abschließenden Grand-Slam-Turniers der Saison.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 18:39 Uhr