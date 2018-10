ATP-Turnier : Marterer scheitert in Shanghai in Runde eins

Tennisprofi Maximilian Marterer ist beim ATP-Turnier in Shanghai in der ersten Runde ausgeschieden. Der Nürnberger unterlag dem Franzosen Jeremy Chardy mit 3:6, 6:7 (5:7).

von dpa

07. Oktober 2018, 08:20 Uhr

Für den 23 Jahre alten Weltranglisten-57. Marterer war es nach seinem frühen Aus bei den US Open, in Cincinnati und in Metz die vierte Erstrunden-Niederlage in Serie. Das Masters-Turnier in China ist mit knapp 7,1 Millionen Dollar dotiert. Bei der Hartplatz-Veranstaltung treten heute in der ersten Runde zudem Mischa Zverev gegen den Chilenen Nicolas Jarry und Peter Gojowczyk gegen Jack Sock aus den USA an.