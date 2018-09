Tennis-WTA-Turnier : Maria scheitert in Taschkent - Barthel im Viertelfinale

Mona Barthel hat beim Tennis-Turnier in Taschkent mit dem Viertelfinal-Einzug überrascht. Die 28-Jährige aus Neumünster rang im Achtelfinale die Russin Jewgenia Rodina mit 7:5, 4:6, 6:4 nieder.

von dpa

26. September 2018, 12:35 Uhr

In der Runde der besten Acht trifft Barthel nun auf die an Position zwei gesetzte Weißrussin Vera Lapko. Die Weltranglisten-94. ist die einzige verbliebene Deutsche beim mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der usbekischen Hauptstadt. Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria verpasste durch das 2:6, 6:3, 6:7 (2:7) gegen die Russin Margarita Gasparjan hauchdünn den Einzug ins Viertelfinale.