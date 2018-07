WTA-Turnier : Lottner scheidet in Moskau aus

Für Tennisspielerin Antonia Lottner ist das WTA-Turnier in Moskau nach der ersten Runde beendet. Die 21-jährige Stuttgarterin unterlag der Slowenin Tamara Zidansek klar mit 3:6, 1:6.

von dpa

23. Juli 2018, 15:47 Uhr

Lottner stand dank einer Wildcard im Hauptfeld der mit rund 535.000 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung. Die Weltranglisten-Zehnte Julia Görges ist in Moskau an Position eins gesetzt. Die Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Oldesloe trifft zum Auftakt auf die Slowakin Viktoria Kuzmova, war am Montag aber noch spielfrei.