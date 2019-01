Nach frühem Aus : Kerber rutscht in Tennis-Weltrangliste ab

Nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open wird Angelique Kerber in der neuen Tennis-Weltrangliste am Montag vom zweiten auf den sechsten Platz zurückfallen.

von dpa

26. Januar 2019, 07:30 Uhr

Dies geht aus der neuen Rangfolge für die ersten Zehn hervor, die die Damen-Profiorganisation WTA vor dem Endspiel in Melbourne veröffentlichte. Dort hatte Kerber im vorigen Jahr noch das Halbfinale erreicht. An der Spitze steht künftig die Siegerin des Australian-Open-Endspiels. Dort stehen sich an diesem Samstag (09.30 Uhr MEZ) US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka aus Japan und die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien gegenüber.