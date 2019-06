WTA-Turnier : Kerber im Viertelfinale von Mallorca

Mit einem klaren Sieg über die frühere Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa ist Wimbledongewinnerin Angelique Kerber auf Mallorca ins Viertelfinale eingezogen.

von dpa

20. Juni 2019, 20:53 Uhr

Bei dem Rasenturnier setzte sich die 31-Jährige aus Kiel im Achtelfinale gegen die Russin mit 6:2, 6:3 durch. Scharapowa gab auf Mallorca nach einer Schulter-Verletzung und einer monatelangen Pause ihr Comeback.

Die Weltranglisten-Sechste Kerber hatte sich in ihrem Auftaktmatch noch schwer getan und die belgische Qualifikantin Ysaline Bonaventure in drei Sätzen bezwungen. «Ich habe mich von Beginn an super gefühlt bei meinem zweiten Match auf Gras», sagte sie. Die Schleswig-Holsteinerin bereitet sich bei dem Turnier auf Wimbledon vor, wo sie ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen will, und trifft nun auf die Französin Caroline Garcia. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 1. Juli.