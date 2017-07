Swiss Open in Gstaad : Hanfmann gelingt Überraschung: Sieg über Vorjahrssieger

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Schneider 1 von 1

Im Achtelfinale bezwang der 25 Jahre alte Karlsruher den in der Weltrangliste 143 Plätze vor ihm rangierenden Vorjahresieger Feliciano Lopez aus Spanien mit 7:6 (7:5), 3:6, 6:1.

Dabei gelangen der Nummer 170 der Rangliste zum Auftakt des Entscheidungssatzes zwei Breakbälle gegen den Spanier, der diesmal in Gstaad an Nummer drei gesetzt war. In der Runde der letzten Acht trifft Hanfmann nun auf den den Portugiesen Joao Sousa, der sich gegen den Schweizer Henri Laaksonen mit 6:1, 6:2 durchsetzte.

Letzter deutscher Sieger bei dem Turnier in der Schweiz, das in diesem Jahr mit 482 060 Dollar dotiert ist, war Carl-Uwe Steeb 1989.

Ergebnis-Tableau Gstaad

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 19:00 Uhr