ATP- und WTA-Turnier : Görges in Indian Wells weiter - Aus für Marterer und Barthel

Julia Görges hat beim Tennisturnier in Indian Wells die dritte Runde erreicht. Die an Nummer zwölf gesetzte Spielerin aus Bad Oldesloe gewann in Kalifonien gegen Natalia Wichljanzewa aus Russland mit 6:4, 6:1.

von dpa

11. März 2018, 01:09 Uhr

Mona Barthel hatte zuvor in ihrem Zweitrundenspiel gegen die Weltranglistenvierte Jelina Switolina aus der Ukraine mit 4:6, 3:6 verloren.

Auch Maximilian Marterer schied im Herrenwettbewerb der Masters Series in Indian Wells in der zweiten Runde aus. Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Nürnberg unterlag am Samstag gegen den an Nummer zwölf gesetzten Tschechen Tomas Berdych in 71 Minuten mit 1:6, 4:6.