Tennis-WTA-Turnier : Görges im Halbfinale von Luxemburg

Julia Görges steht beim Tennis-Turnier von Luxemburg im Halbfinale und könnte dort im deutschen Duell auf Andrea Petkovic treffen.

von dpa

18. Oktober 2018, 20:11 Uhr

Die 29 Jahre alte Nummer neun der Weltrangliste aus Bad Oldesloe setzte sich nach hartem Kampf gegen die Kroatin Donna Vekic mit 6:3, 3:6, 6:3 in 1:51 Stunden Spielzeit durch.

Andrea Petkovic bestreitet ihr Viertelfinalmatch erst am Donnerstagabend gegen Eugenie Bouchard aus Kanada. Sollte sich die Darmstädterin durchsetzen, käme es wie schon vor zehn Tagen in Linz zum Duell gegen Görges, das Petkovic dort in drei Sätzen für sich entschieden hatte. Im anderen Halbfinale beim mit 250.000 Dollar dotierten WTA-Turnier von Luxemburg stehen sich Belinda Bencic aus der Schweiz und Dajana Jastremska aus der Ukraine gegenüber.