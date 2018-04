WTA-Turnier : Görges erreicht Tennis-Finale in Charleston

Die Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Charleston das Endspiel erreicht. Die deutsche Nummer zwei aus Bad Oldesloe gewann das Halbfinale gegen die an Nummer acht gesetzte Lettin Anastasija Sevastova mit 7:6 (7:5) und 6:3.

von dpa

08. April 2018, 20:59 Uhr

Die Partie war am Vortag wegen Regens beim Stand von 4:4 abgebrochen und am Sonntag fortgesetzt worden. Görges-Gegnerin im Finale ist Kiki Bertens. Die Niederländerin setzte sich in drei Sätzen gegen Madison Keys (USA) durch.