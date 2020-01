Tennis-Star : Federer wendet frühes Australian-Open-Aus ab

Roger Federer hat mit einem Zittersieg ein frühes Aus bei den Australian Open vermieden. Der Schweizer rang in Melbourne den Australier John Millman in der dritten Runde in fünf Sätzen mit 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8) nieder.

Avatar_shz von dpa

24. Januar 2020, 14:54 Uhr

Mit seinem 100. Sieg bei den Australian Open zog Federer am Ende doch noch ins Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers ein. Bei den US Open 2018 hatte Federer überraschend in der Runde der besten 16 gegen Außenseiter Millman verloren. Der 30 Jahre alte Australier ist die Nummer 47 der Welt. In Melbourne strebt Federer nun am Sonntag gegen Marton Fucsovics aus Ungarn den Einzug ins Viertelfinale an.