ATP-Turnier : Djokovic holt auch Titel in Dubai

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat das ATP-Turnier in Dubai gewonnen und bleibt damit im Jahr 2020 ungeschlagen.

Avatar_shz von dpa

29. Februar 2020, 18:25 Uhr

Der Serbe siegte im Finale 6:3, 6:4 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas und holte damit schon seinen dritten Titel in der neuen Saison. Der Australian-Open-Sieger setzte sich damit auch in seinem 21. Match im neuen Jahr durch. Der 21-jährige Tsitsipas, der wie im Vorjahr im Endspiel stand, kassierte die erste Niederlage nach zuletzt acht Siegen und musste nach 1:17 Stunden Djokovic zu dessen fünftem Triumph in Dubai gratulieren. Der 32-Jährige feierte den insgesamt 79. Turniersieg seiner Karriere.