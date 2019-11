Endrunde in Madrid : Davis Cup: Viertelfinal-Aus für Djokovic und Serbien

Novak Djokovic und das serbische Tennis-Team sind bei der Davis-Cup-Endrunde in Madrid im Viertelfinale ausgeschieden. Die Serben mussten sich Russland mit 1:2 geschlagen geben.

Avatar_shz von dpa

22. November 2019, 16:52 Uhr

Djokovic verlor im entscheidenden Doppel an der Seite von Viktor Troicki gegen die beiden Russen Andrei Rubljow und Karen Chatschanow mit 4:6, 6:4, 6:7 (8:10). Im Tiebreak vergaben die Serben drei Matchbälle.

Zuvor hatte Rubljow die Russen durch ein klares 6:1, 6:2 gegen Filip Krajinovic in Führung gebracht, ehe Djokovic durch ein 6:3, 6:3 gegen Chatschanow der Ausgleich gelang. Djokovic ließ sich im Doppel immer wieder am Ellenbogen behandeln, der ihm schon das ganze Jahr Probleme bereitet.

Im Halbfinale trifft Russland am Samstag auf Kanada. Die Kanadier hatten sich am späten Donnerstagabend mit 2:1 gegen Australien durchgesetzt. Die deutsche Mannschaft trifft am Freitagabend (17.30 Uhr/DAZN) im Viertelfinale auf Großbritannien.