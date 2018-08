WTA-Turnier : Citi Open: Petkovic steht in Washington im Viertelfinale

Washington (dpa) – Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic hat beim Hartplatz-Turnier in Washington das Viertelfinale erreicht. Die 30-Jährige bezwang im Achtelfinale der Citi Open die an Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin Sloane Stephens in drei Sätzen mit 2:6, 6:4, 6:2.

von dpa

02. August 2018, 20:58 Uhr

Im Viertelfinale des mit 250.000 US-Dollar (214 000 Euro) dotierten Turniers trifft die auf Platz 91 der Weltrangliste stehende Petkovic nun auf die Schweizerin Belinda Bencic.