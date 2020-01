Tennis-Weltverband : Chilene Nicolas Jarry wegen Dopingverdachts suspendiert

Der chilenische Tennisprofi Nicolas Jarry ist wegen einer positiven Dopingprobe vorläufig gesperrt worden, teilte der Weltverband ITF mit.

14. Januar 2020, 19:08 Uhr

Der 24-Jährige gab demnach im November während der Davis-Cup-Finalwoche in Madrid eine Dopingprobe ab, in der die verbotenen Substanzen Stanozolol und Ligandrol festgestellt wurden. Jarry hatte bei dem Mannschaftswettbewerb gegen den deutschen Routinier Philipp Kohlschreiber verloren, Chile war in der Gruppenphase ausgeschieden. Die Nummer 78 der Weltranglisten kann gegen die Entscheidung noch Einspruch einlegen.