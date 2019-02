ATP-Turnier : Bachinger scheidet im Viertelfinale von Marseille aus

Tennisprofi Matthias Bachinger hat sein erstes Halbfinale auf der ATP-Tour seit September 2018 verpasst. Der 31 Jahre alte Dachauer scheiterte in Viertelfinale von Marseille mit 3:6, 3:6 am Franzosen Ugo Humbert.

von dpa

22. Februar 2019, 17:04 Uhr

Nach 80 Minuten war das Aus für Bachinger besiegelt. Am Vortag hatte sich der Qualifikant mit einem überraschenden 6:4, 6:3 gegen den an Nummer vier gesetzten Fernando Verdasco aus Spanien überraschend in die Runde der besten Acht gespielt. Der Bayer belegt in der Weltrangliste derzeit lediglich Rang 143. Das ATP-Turnier ist mit rund 744.000 Euro dotiert.