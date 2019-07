ATP-Turnier : Aus für Bachinger und Kohlschreiber in Kitzbühel

Matthias Bachinger und Philipp Kohlschreiber sind beim Tennis-Turnier in Kitzbühel ausgeschieden.

von dpa

31. Juli 2019, 21:24 Uhr

Der 32 Jahre alte Weltranglisten-125. Bachinger verlor gegen den 20-jährigen Norweger Casper Ruud 4:6, 6:7 (3:7). In der ersten Runde hatte der Münchner als Qualifikant unerwartet den slowakischen Titelverteidiger Martin Klizan bezwungen.

Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber hatte in Tirol seine Negativserie beendet und war nach vier Erstrunden-Niederlagen in Serie in die zweite Runde eingezogen. Doch am Mittwoch kam für den 35-Jährige beim Sandplatz-Turnier in seiner österreichischen Wahlheimat das aus beim 4:6, 4:6 gegen den Spanier Pablo Andujar.