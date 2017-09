WTA-Turnier in Tokio : Angelique Kerber gelingt in Tokio Sieg gegen Naomi Osaka

vergrößern 1 von 1 Foto: Shizuo Kambayashi 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 13:31 Uhr

Tokio | Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber aus Kiel ist mit einem Sieg in das WTA-Turnier in Tokio gestartet. Die 29 Jahre alte Schleswig-Holsteinerin setzte sich in der japanischen Hauptstadt 6:3, 6:4 gegen Naomi Osaka durch und revanchierte sich damit für ihre Erstrunden-Niederlage vor drei Wochen bei den US Open. In New York hatte Kerber nach einer schwachen Vorstellung noch mit 3:6, 1:6 gegen die Japanerin Osaka verloren.

Kerber, die in der Weltrangliste bis auf Rang 14 abgerutscht ist, verwandelte nach 1:22 Stunden ihren ersten Matchball. Im Achtelfinale trifft die an Position sieben gesetzte zweimalige Grand-Slam-Siegerin auf Madison Brengle (USA) oder Darja Kasatkina (Russland).