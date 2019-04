Nach Aus in Monte Carlo : Alexander Zverev beim Turnier in Barcelona dabei

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev tritt auf der Suche nach Form und Match-Praxis beim Tennis-Turnier in Barcelona an, wie der Veranstalter bestätigte. Zverev kommt in dieser Saison bislang noch nicht so recht in Schwung.

von dpa

19. April 2019, 21:51 Uhr

Beim Masters-Turnier von Monte Carlo war der Hamburger, der an diesem Samstag seinen 22. Geburtstag feiert, bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Auch bei den Australian Open war für Zverev nach der Runde der besten 16 Spieler Schluss gewesen. Das Turnier in Barcelona beginnt am kommenden Dienstag, endet am 28. April und ist mit 2,609 Millionen Euro dotiert.