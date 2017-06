«Bin da, wenn er möchte» : Agassi: Weitere Zusammenarbeit mit Djokovic möglich

Andre Agassi kann sich eine weitere Tätigkeit als Coach von Tennisstar Novak Djokovic vorstellen. «Wenn er mich in Wimbledon oder New York dabei haben will, werde ich da sein», sagte Agassi dem TV-Sender Eurosport mit Blick auf die restlichen beiden Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr.