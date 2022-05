Davis Cup : Teamchef: Zverev würde auch Davis-Cup-Endrunde spielen

Olympiasieger Alexander Zverev will in diesem Jahr bei der Davis-Cup-Endrunde dabei sein, wenn sich das deutsche Team in Hamburg für das Event in Malaga vom 21. bis 27. November qualifiziert. „Ich glaube, dass er zum einen gesehen hat, was möglich ist mit dem Team, was wir im vergangenen Jahr geschaffen haben“, sagte der deutsche Teamchef Michael Kohlmann während der French Open in Paris in einer Medienrunde mit deutschen Journalisten. „Und dann war die Aussage in Brasilien ganz klar: Jetzt den ganzen Weg, jetzt würden wir nicht in Hamburg stopp machen.“

Das deutsche Team kämpft vom 14. bis 18...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.