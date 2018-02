Turnier in London : Team World Cup: WM-Generalprobe für Ovtcharov und Co.

Zwei Monate vor der Team-WM im schwedischen Halmstad fordert die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer ihre großen Rivalen aus China und Japan schon einmal beim Team World Cup in London heraus.

von dpa

21. Februar 2018, 10:20 Uhr

Angeführt wird die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf dabei vom Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov. Der zweite deutsche Star Timo Boll hat seine Teilnahme an diesem mit 270 000 Dollar dotierten Turnier von Donnerstag bis Sonntag abgesagt, um sich für die Weltmeisterschaft zu schonen.

Die topgesetzten Chinesen treten in London mit allen Stars an und sind deshalb der große Favorit. Zum deutschen Team gehören neben Ovtcharov noch der Weltranglisten-20. Ruwen Filus (Fulda), Doppel-Europameister Patrick Franziska (Saarbrücken) sowie Benedikt Duda (Bergneustadt). «Dadurch, dass wir an Nummer drei gesetzt sind, können wir vielleicht schon im Halbfinale auf China treffen», sagte Roßkopf. «Ein Duell mit China, egal in welcher Runde, wäre aber gut. Diese Vergleiche sind immer wichtig für uns.»

Anders als bei der WM in Halmstad wird in London nach dem olympischen Modus mit einem Doppel und bis zu vier Einzel-Matches gespielt. Die deutschen Damen haben sich für den Team World Cup nicht qualifiziert.