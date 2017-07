Mixed Duett : Synchronschwimmen: Stoepel/Ebert WM-Neunte in freier Kür

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Obwohl nur zwei Teams hinter dem deutschen Duo lagen, hat dieses sein vorher gestecktes Ziel damit erreicht. Im Mixed Duett waren die beiden zuvor Achter geworden.

Der 25-jährige Stoepel ist der erste deutsche Mann, der in seiner Sportart bei einer Weltmeisterschaft startete. Erst seit 2015 in Kasan sind männliche Athleten bei Weltmeisterschaften in der Frauen-Domäne zugelassen. Bei Olympia sind sie weiter ausgeschlossen.

Zeitplan der Schwimm-WM

Informationen zu den Wettkampfstätten

Informationen zu den Athleten (Englisch)

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 08:52 Uhr