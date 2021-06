World Surfing Games : Surfer Glatzer bei Olympia dabei

Leon Glatzer vertritt den Deutschen Wellenreitverband bei der Olympia-Premiere seines Sports in Tokio.

San Salvador | Der 24-Jährige setzte sich bei den „World Surfing Games“ des internationalen Verbandes ISA gegen namhafte Konkurrenz durch und sicherte sich einen der fünf Japan-Startplätze, die bei dem Wettkampf in El Salvador bei den Männern vergeben werden. „Wir haben mit dem deutschen Team so viel Arbeit reingesteckt“, sagte der in Costa Rica aufgewachsene Gla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.