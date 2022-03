American Football : Superstar Tom Brady verkündet Comeback in NFL

Tom Brady hat doch noch nicht genug vom Football. Der erfolgreichste Profi in der Geschichte der NFL verkündet sein Comeback und will auch in der kommenden Saison für die Tampa Bay Buccaneers spielen.

Footballstar Tom Brady hat sein Comeback angekündigt und der NFL ihre größte Attraktion zurückgegeben. Nur 40 Tage nach seinem Rücktritt am 1. Februar machte der 44 Jahre alte Quarterback einen Rückzieher. „In den vergangenen beiden Monaten habe ich festgestellt, dass mein Platz noch immer auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne“, schrieb der mit si...

