NBA : Suns kurz vor dem Finaleinzug: Sieg bei den Clippers

Die Phoenix Suns sind nur noch einen Sieg vom Endspiel um die nordamerikanische Basketball-Meisterschaft entfernt.

Los Angeles | Die Texaner gewannen bei den Los Angeles Clippers mit 84:80 und führen dadurch in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1. In der Nacht zum Dienstag könnten die Suns den ersten Finaleinzug seit 1993 perfekt machen. In einer von beiden Defensiven geprägten Partie gerieten die Hausherren, bei denen der verletzte Kawhi Leonard fehlte, rasch ins Hintertreff...

