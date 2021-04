Bundesliga : Stuttgarts Volleyballerinnen vor Meisterstück

Stuttgarts Volleyball-Frauen stehen vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft.

Stuttgart | Der Dresdner SC verlor auch das zweite Finalspiel bei Allianz MTV Stuttgart nach 2:0-Führung am Ende noch mit 2:3 (25:23, 25:23, 24:26, 21:25,13:15). In der ersten Partie hatten sich die DSC-Damen dem Team aus Schwaben mit 0:3 geschlagen geben müssen. Damit liegen die Stuttgarterinnen in der Serie Best-of-five mit 2:0 in Führung. Stuttgart kann in ...

