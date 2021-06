French Open : Struff will in erstes Grand-Slam-Viertelfinale einziehen

Jan-Lennard Struff will es Alexander Zverev nachmachen. In Paris ist das Viertelfinale das Ziel für die deutsche Nummer zwei. Für Struff wäre es eine Premiere.

Paris | Jan-Lennard Struff will heute zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere ein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichen. Der 31 Jahre alte Warsteiner trifft im Achtelfinale der French Open im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr (Eurosport) auf den an Nummer zehn gesetzten Argentinier Diego Schwartzman, der in der Runde zuvor Routinier Philipp Kohl...

