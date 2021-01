Ski-alpin-Weltcup : Straßer in Chamonix-Slalom erneut abgeschlagen

Skirennfahrer Linus Straßer kommt auch am letzten Slalom-Wochenende vor der WM in Cortina d'Ampezzo nicht aus seinem Formtief. Dabei hatte der erste Lauf am Sonntag noch Anlass zur Hoffnung gegeben.

Chamonix-Mont-Blanc | Skirennfahrer Linus Straßer hat die WM-Generalprobe in Chamonix vermasselt. Einen Tag nach seinem enttäuschenden 17. Platz im ersten der beiden Slalomwettbewerbe in den französischen Alpen erreichte der Münchner am Sonntag sogar nur Rang 23. Exakt zw...

