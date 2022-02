Kugelstoßen : Storl will in dieser Saison wieder Anschluss finden

Der ehemalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl will sich nach seinem Bandscheibenvorfall in dieser Saison zunächst wieder an das internationale Niveau herankämpfen.

Der 31-Jährige hatte sich im vorigen April schwerer am Rücken verletzt und entschieden, in diesem Jahr die Hallensaison auszulassen. „Für mich soll das eigentlich ein Jahr sein, um wieder Anschluss zu finden“, sagte Storl der ARD am Wochenende bei deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle in Leipzig. Dort holte Christian Zimmermann am Samst...

