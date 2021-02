Baseball : Stadion der Yankees wird Corona-Impfzentrum

Das Stadion der Baseball-Mannschaft Yankees in der New Yorker Bronx, normalerweise auch eine beliebte Sehenswürdigkeit für Touristen, wird in der Corona-Pandemie zum Impfzentrum.

New York | Vom 5. Februar könnten sich berechtigte Bewohner der Bronx dort impfen lassen, teilten New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo und Bürgermeister Bill de Blasio mit. Bereits in der ersten Woche sollen 15.000 Impftermine zur Verfügung stehen. Bislang können ...

