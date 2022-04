Finale in Leipzig : Springreiter-Weltcup 2022 ohne deutsche Top-Platzierung

Die deutschen Springreiter haben beim Weltcup-Finale in Leipzig eine Top-Platzierung verpasst. David Will aus Marburg kam nach drei Wertungsprüfungen als bester Starter des heimischen Quintetts mit seinem Pferd C Vier auf Rang sechs.

„Er ist heute gut gesprungen“, kommentierte der Vize-Europameister mit dem deutschen Team 2021 und lobte seinen Wallach. „Das Publikum ging richtig mit, das hat Spaß gemacht.“ Zweitbester deutscher Reiter war Gerrit Nieberg aus Sendenhorst, der mit Ben auf Rang 13 kam. Enttäuschend war das Finale vor allem für den dreimaligen Weltcup-Sieger Marcus Ehni...

