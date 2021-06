Nations Cup : Springreiter Weishaupt Dritter im Großen Preis der Schweiz

Springreiter Philipp Weishaupt hat nur knapp den Sieg im Großen Preis der Schweiz beim CSIO in St.

St. Gallen | Gallen verpasst. Der 35-Jährige aus Riesenbeck kam in der mit 150.000 Euro dotierten Prüfung mit Coby auf Rang drei. Das Paar blieb in zwei Umläufen fehlerfrei, war aber im zweiten Durchgang langsamer als Überraschungssieger Nayel Nassar aus Ägypten mit Ingor van de Wittemoere und der Briten Scott Brash mit Hello Vincent. Christian Kukuk aus Rie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.