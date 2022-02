Sportpolitik : Sportausschusschef: „Sportliche Konsequenzen“ müssen folgen

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine müssen nach Ansicht des Sporttausschuss-Vorsitzenden Frank Ullrich „in enger Abstimmung mit unseren europäischen und internationalen Partnern sportliche Konsequenzen“ folgen.

„Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine heute Nacht hat sich die internationale Lage dramatisch verändert“, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Stellungnahme des SPD-Bundestagsabgeordneten. „Aus der Krise ist ein Krieg geworden. Bis zum Schluss habe ich gehofft, dass wir mit Hilfe der Diplomatie den Frieden in Europa weiter wahren können.“...

