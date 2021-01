NHL : Spiele der Vegas Golden Knights gegen San Jose verschoben

Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL hat zwei weitere Spiele der Vegas Golden Knights wegen der Corona-Situation im Team verschoben.

New York | Wie die Liga am 29. Januar mitteilte, wurden die beiden Spiele gegen die San Jose Sharks in der kommenden Woche auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison verschoben. Drei Trainer sowie ein Spieler der Golden Knights müssen das Covid-19-Protokoll der...

