Muskelverhärtung : Speerwurf-Ass Röhler verzichtet auf Start in Dessau

Dessau-Roßlau | Thomas Röhler wird auf eine Teilnahme am Internationalen Leichtathletik-Meeting „Anhalt 2023“ verzichten. Der Speerwurf-Olympiasieger vom LC Jena wollte am Freitag im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion in die Saison starten, muss nun aber passen. „Ich habe mit einer Muskelverhärtung im Rücken zu kämpfen und will kein Risiko eingehen“, sagte der 29-Jähri...

