Vuelta : Spanien-Rundfahrt endet 2021 in Santiago de Compostela

Der nächste Gewinner der Spanien-Rundfahrt der Radprofis wird im Pilgerort Santiago de Compostela gekürt.

Santiago de Compostela | Die Vuelta 2021 soll dort am 5. September mit einem 33,7 Kilometer langen Zeitfahren beendet, wie die Veranstalter am Donnerstag bei der Streckenvorstellung bekanntgaben. Dass das prestigeträchtige Rennen am 14. August mit einem Einzelzeitfahren an der ...

