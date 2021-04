Eishockey : So stehen die Playoff-Chancen der Deutschen in der NHL

Acht Spieler aus Deutschland sind in dieser Saison in der NHL aktiv, mehr als die Hälfte davon können es mit ihren Teams in die Playoffs schaffen. Ein Überblick vor der Schlussphase in der Hauptrunde.

Ottawa | 56 Spiele umfasst die verkürzte Hauptrunde in dieser NHL-Saison, und für manche Teams ist die Marke in der ungewöhnlichen Saison bereits fast erreicht. Langsam aber sicher ist klar, welche Profis aus Deutschland in dieser Saison eine Chance bekommen, ab Mitte Mai mit ihren Mannschaften in den Playoffs um den Stanley Cup zu spielen. Ex-Bundestrainer...

