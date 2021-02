Nach Comeback bei WM : Skistar Dreßen: Diese Saison kein Rennen mehr geplant

Skirennfahrer Thomas Dreßen will nach seinem Comeback bei der WM in Cortina d'Ampezzo in dieser Saison keine weiteren Rennen mehr bestreiten.

Cortina d’Ampezzo | „Rennen fahre ich heuer keine mehr“, sagte der 27-Jährige nach seinem 18. Platz in der Abfahrt in Italien und ergänzte: „Ich werde jetzt heimfahren und in Ruhe mein Knie anschauen lassen. Dann schauen wir mal, was da drin los ist. Das haben wir bewusst ...

