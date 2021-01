Früherer Tournee-Sieger : Skispringer Prevc positiv auf Coronavirus getestet

Der frühere Vierschanzentournee-Sieger Peter Prevc aus Slowenien ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Willingen (Upland) | Dies bestätigte der slowenische Skiverband. Der 28 Jahre alte Skispringer, der in der Saison 2015/16 die prestigeträchtige Tournee gewann, wird damit nicht beim Weltcup in Willingen am kommenden Wochenende teilnehmen können. Auch sein Bruder Domen mu...

