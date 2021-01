Weltcup Ski alpin : Ski-Asse Kira Weidle und Linus Straßer schwächeln

Für Kira Weidle läuft der erste Heim-Super-G in Garmisch ähnlich enttäuschend wie für Linus Straßer der Slalom in Chamonix. Den beiden deutschen Skirennfahrern misslingt Teil eins ihrer Generalprobe für die WM in Cortina. Eine weitere Chance haben sie aber am Sonntag.

