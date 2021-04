Menschenrechtslage : Skandinavische Verbände fordern FIFA zu Druck auf Katar auf

Die skandinavischen Fußballverbände fordern die FIFA auf, stärkeren Druck auf den umstrittenen WM-Gastgeber Katar auszuüben.

Oslo | Der Weltverband müsse Verantwortung übernehmen, damit sich die Menschenrechtslage in dem Emirat verbessere, forderte der norwegische Verband NFF in einem offenen Brief, nachdem Dänemark und Schweden zuvor ähnliche Schreiben veröffentlicht hatten. Die FIFA müsse eine umfassende Untersuchung zu der vom „Guardian“ genannten Zahl toter Gastarbeiter ans...

