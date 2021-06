Leichtathletik : Siegreiches Comeback für Speerwerfer Vetter in Finnland

Speerwerfer Johannes Vetter ist nach vier Wochen mit einem weiteren 90-Meter-Wurf auf die Leichtathletik-Bühne zurückgekehrt.

Kuortane | Der 28 Jahre alte Offenburger gewann beim Meeting im finnischen Kuortane überlegen mit 93,59 Metern. Damit untermauerte der Weltmeister von 2017 seine Favoritenstellung für die Olympischen Spiele in Tokio. Vetter hatte nach seiner Weltjahresbestleistung von 96,29 Metern am 19. Mai bei der Team-EM in Polen wegen Adduktorenbeschwerden pausiert. Er fe...

