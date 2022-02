BBL-Top-Four : Sieg gegen Crailsheim: Alba zum Rekord-Pokalchampion gekrönt

Alba Berlin holt den ersten Titel der Basketball-Saison. Der Sieg gegen Crailsheim war ein ganz besonderer. Keine andere Mannschaft hat den Cup-Wettbewerb öfter gewonnen als der deutsche Meister.

Nach dem Rekord-Pokalsieg hüpften die Basketballer von Alba Berlin im goldenen Konfettiregen umher. Durch ein 86:76 (39:43) im Endspiel in eigener Halle gegen die Hakro Merlins Crailsheim holte sich der deutsche Meister zum elften Mal den nationalen Pokal. So oft hat in Deutschland noch kein Club den Cup-Wettbewerb gewonnen. Bislang hatte sich Alba die...

