ATP-Turnier in Stuttgart : Shapovalov scheitert - Auger-Aliassime wieder im Halbfinale

Denis Shapovalov hat seine Doppelschicht beim Tennis-Turnier in Stuttgart nicht bestanden und den Einzug ins Halbfinale verpasst.

Stuttgart | Der an Nummer eins gesetzte 22-jährige Kanadier verlor am Freitag sein Viertelfinale gegen den früheren Wimbledon-Finalisten Marin Cilic aus Kroatien 5:7, 6:7 (3:7). Wenige Stunden zuvor hatte der Weltranglisten-14. sein Achtelfinale gegen den Spanier Feliciano Lopez beendet und mit 6:2, 6:7 (2:7), 6:3 für sich entschieden. Die Partie war am Donner...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.